新北市長侯友宜（左）與道家協會啟動發心號火車推桿，象徵環島旅遊開動。（許家寧攝）

侯友宜參加環島一日遊體驗活動，親切與大小朋友互動。（許家寧攝）

新北市與道家協會在新莊體育館內打造一日環島遊，市長侯友宜與親子同歡。（許家寧攝）

全台一日遊活動邀請120戶弱勢家庭小朋友，透過趣味闖關遊戲體驗各縣市風情。（許家寧攝）

中華道家協會舉辦環島體驗活動，邀請無法出遊弱勢家庭，一起闖關玩台灣。（許家寧攝）

疫情期間國人瘋「類出國」旅行，不過更有許多因疫情受害的弱勢家庭不敢奢望出遊，新北市長侯友宜15日舉辦「一日環島」體驗列車，將10大縣市特色文物搬進新莊體育館，邀請500名親子彷彿身歷其境闖關體驗，以另類的知性環島，全台走透透！

響應「新北市好日子愛心大平台」，中華道家協會理事長張旖與侯友宜攜手舉辦從「新」出發「趣」環島，親子旅遊體驗營，兩人啟動列車推進器，以一日環島概念，選定新北、嘉義、南投、花東知名景點，設計賓果、手作平溪天燈、雲林羊奶等趣味闖關遊戲。

帶著2名國小兒女參加的李男，因脊椎開刀遭辭退，家中經濟全仰賴妻子25K薪水，不敢奢望出遊，「對孩子真的很過意不去！」另名王太太一家四口因疫情導致丈夫貨運生意大受影響，看到孩子開心闖關神情，讓夫妻彼此打氣，一起加油撐下去。

侯友宜表示，愛是一種循環正向力量，更是人往前走的重要動力！感謝善心團體長期默默關心新北的弱勢家庭，尤其在疫情嚴峻期間，特別招待500名小朋友，體驗到十個縣市走一走，還有豐富伴手禮和摸彩，最重要讓孩子認識各地風俗民情。

張旖指出，國旅潮在暑假到達高峰，但許多弱勢族群因疫情影響，光為維持基本生計就很辛苦，無暇考慮休閒生活，協會自2011年起每年舉辦親子相關的主題活動，藉由這次一日類環島，讓弱勢家庭也能體驗旅遊樂趣，讓社會注入更多溫暖。

(中時 )