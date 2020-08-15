高雄市長補選今日舉行，投票結束後，隨即進行開票作業。藍綠白三黨候選人誰能勝出，即將揭曉。此次高雄補選是因2018年當選的前高雄市長韓國瑜，在任內遭到罷免，因而須進行補選。

今日各界都十分關注高雄補選開票結果，過去因屢次神準預測投票結果，且誤差值都不超過2%的的「高雄章魚哥里」苓雅區正義里，下午4時30分開票已逾8成，其中，民進黨籍候選人陳其邁以570票領先，國民黨籍候選人李眉蓁為151票、民眾黨籍候選人吳益政為40票。

目前正義里已經開票結束，開票結果是民進黨籍候選人陳其邁807票，國民黨籍候選人李眉蓁268票，民眾黨候選人吳益政63票，若從得票比率來看的話，陳其邁的得票率高達7成，李眉蓁約為23%，吳益政約6%。

高雄市選委會統計，本次選舉人數共230萬1597人，全市共有38個行政區，估計開票結果在今晚七時可以出爐。

此外，高雄市選舉人數約230萬，如果以投票率5成來看，預計有115萬票，過半就是57萬票左右，超過這個門檻就穩操勝算。

(中時新聞網)