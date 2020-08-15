新竹科學園區管理局計畫徵收寶山鄉二期90公頃土地，提供台積電興建研發中心，15日在寶山鄉公所召開第一次公聽會，大崎墓園墓主在場外拉白布條抗議，表達拒遷立場。

科管局副局長陳淑珠指出，大崎墓園存在墓主與地主的爭議，這是私權行為，基於尊重往生者及家屬，將查估墓園內需遷葬墓塚，依「新竹縣辦理墳墓遷葬補償費查估基準」補償，並另與墓主協議有關遷葬事宜。

陳淑珠並說，科管局已和寶山鄉公所協調選定雙溪公墓，補助公所規畫及興建第一期納骨設施，供大崎墓園及雙溪墓園現有墳墓安遷。

縣議員邱振瑋認為，大崎墓園應先建塔再遷墳，寶山清潔隊及消防分隊要納入規畫。寶山鄉長邱坤桶希望未來工程動工，同時興建住宅區，改善周邊大雅路交通，並整治客雅溪。自救會長范國柱要求科管局對村民陳情應派專人回應，也呼籲台積電誠意回饋。

科管局副局長陳淑珠說，未來都市計畫及細部設計時，會將社區規畫、交通動線及公共設施等送縣府審查。

(中時 )