高雄市長補選今(15日)登場，三位候選人分別為1號民進黨陳其邁、2號民眾黨吳益政、3號國民黨李眉蓁，而投票已於16時許截止，目前正持續開票中。對此，資深媒體人黃創夏在臉書上做出快評，認為「關鍵數字」叫「三分之一」。

根據高雄市選舉委員會高雄市第3屆市長補選候選人得票數，截至16時50分許，陳其邁得票數已突破13萬票、吳益政為7,202、李眉蓁為47,348票。而這場選舉也引發各界關注，黃創夏則是在臉書說，Errrr...「關鍵數字」叫「三分之一」，並附上思考的符號。

另外，這場選舉有別於過去兩黨廝殺，呈現藍、綠、白三足鼎立的局面，目前正持續開票中，有不少支持者也都紛紛進入候選人總部，要替候選人加油打氣。

根據高雄市選委會統計，本次選舉人數共230萬1597人，全市共有38個行政區，估計開票結果在今晚七時可以出爐。

然而，這場選舉還有另一個焦點，就是前高雄市長睽違政壇多日後，昨(14日)現身選前之夜，為國民黨高雄市長參選人李眉蓁站台，掀起粉絲一陣騷動。而他今(15日)下午現身林園投票所時，更有韓粉衝往現場，就是要表達支持，更高舉板子「很想韓總」。

(中時新聞網)