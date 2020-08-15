「后梨平安千人宴」盛大登場，市長盧秀燕與民眾齊聚一堂享用美食，推廣在地農特產品特色。（陳淑娥攝）

「后梨平安千人宴」活動15日於后里盛大登場，近千名民眾齊聚吃辦桌，大啖在地農產品「水梨」入菜，10多道特色菜輪番上桌。台中市長盧秀燕也共襄盛舉，盼藉平安宴寓意，讓大家「食平安，發大財」。

千人宴活動由啟明學校學生「小小鼓手」呂岳駿打鼓秀揭開序幕，盧秀燕現場表揚啟明學校共7位優秀學生及校友，頒贈紅包及伴手禮，鼓勵他們在運動場上持續開創佳績。

盧秀燕指出，后里千人宴原計畫在今年台灣燈會舉行，因疫情延至15日舉辦，后里區公所用心籌備特色料理，尤其將在地農產品「水梨」入菜，讓大家呷平安、呷歡喜、呷感情，盼藉平安宴的寓意，讓大家「食平安，發大財」。

千人宴菜色豐富多元，包括「花開富貴拼盤」、「梨果鮮味沙拉」、「花香翡翠魚翅羹」、「麻香龍鬚紅袍蝦」、「魚躍后里砂鍋魚頭」、「豬事吉祥肉排」、等佳餚，民眾不但可享用道地料理，更可獲得精緻伴手禮「后梨平安發」。

后里區長賴同一表示，區公所響應2020台中購物節，15、16日在月眉糖廠停車場舉行「109年度蔬果產業文化活動」，凡訂桌成功民眾，在后里轄區內任一可開立發票或收據店家消費金額達500元，千人宴報到時，即可兌換價值500元現金抵用券。

今日活動包括市長盧秀燕，民政局長吳世瑋、農業局長蔡精強、秘書處長顏迺倫、台中市政府市政顧問曾義森、立委楊瓊瓔，市議員陳本添、張瀞分等均到場同歡。

(中時 )