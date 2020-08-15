麻豆文旦產期到來，麻豆區農會為行銷文旦，舉辦一系列活動，還請來有「最美歐巴桑」稱號的藝人陳美鳳（右一）、台南市長黃偉哲（中）拍片行銷。（莊曜聰攝）

文旦產期到，麻豆區農會規畫一系列活動要推廣文旦，15日請來有「最美歐巴桑」封號的藝人陳美鳳拍片行銷，與美女總幹事孫慈敏、台南市長黃偉哲一起推薦在地好吃文旦，另外還有路跑活動、文旦柚展售會等，這個月27日起到30日，也推出文旦採果樂活動，報名民眾還贈送時尚包包、包巾、斗笠等，採文旦時也能優雅美麗。

背著文旦圖案的包包，在斗笠綁上色彩亮麗的頭巾，麻豆區農會總幹事孫慈敏扮演文旦達人，帶著台南市長黃偉哲、藝人陳美鳳走進柚子園，一一解說文旦的種植管理技巧、如何採買選果，並品嚐文旦及入菜料理，秀出當季時令鮮果的好味道。

孫慈敏說，農會將在8月27到30日推出4場文旦採果活動，每人報名費700元，民眾可帶回5台斤的優質文旦，還附贈時尚背包、時尚頭巾、斗笠、毛巾、手套及1瓶水，可撥打麻豆區農會電話預約報名，時間從即日起8月25日截止。

台南市長黃偉哲表示，麻豆的柚子園大多都是草生栽種，柚園長滿綠油油的草皮，景觀漂亮的像幅畫，而且保濕又防蟲害，觀光採果樂適合親子走入農村，活動寓教於樂，也能了解在地的產業文化，歡迎全台民眾把握機會，到麻豆一遊。

麻豆農會行銷文旦，15日舉辦柚香跑路活動，麻豆文旦節也將在9月12、13日2天登場，現場有文旦柚展售會，還有AR體驗競賽、柚柚小學堂、萌文旦拍照區等豐富內容。

(中時 )