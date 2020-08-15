和和機械集團，投資10億元興建雷射應用研發基地。（廖志晃攝）

和和機械集團無畏疫情衝擊，危機入市，投資10億元在南崗工業區打造雷射應用製造研發中心，預計2022年竣工啟用，預期讓集團營收成長20％；未來將朝向雷射醫療領域發展，並期許與雷射工業領先全球的德國並駕齊驅。

和和集團雷射應用研發中心，15日舉行動土典禮，由董事長林志遠邀請南投縣長林明溱、立委張廖萬堅、及台中北區扶輪社長莊國奮等人執鏟動土。

林明溱表示，和和集團在疫情衝擊、產業景氣低迷之際，逆勢操作超前部署，在南崗工業區投資10億元，打造高端技術的雷射應用製造研發中心，集團股票還將同步上市櫃，可望提供南投優秀子弟留在故鄉就業機會，也希望帶動更多企業到南投縣投資。

林志遠說，和和集團危機入市，絕非冒進，而是從傳統機械奠基的和和，早在2007年時就跨足光電產業，是全球第一家切入3D光纖雷射切管機的領域；因此，當國內外傳統產業還在苦於人力成本高漲的泥沼時，產品9成外銷的和和，已經看到1到2年後客戶的需求，所以下決心加速企業轉型，不僅提升產品附加價值，也強化客戶的競爭力，並促成設備商、加工廠及客戶端，不打價格戰共創三贏的局面。

林志遠說，占地3000坪的南崗廠雷射應用製造研發中心，除了專精工業雷射研發，也將朝醫學雷射方向推進，期望帶動台灣雷射產業上下游往前邁進，最後達到和雷射工業領先全球的德國大廠，併肩競爭的目標。

(中時 )