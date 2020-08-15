直播》開票近尾聲 李眉蓁破24萬票 支持者不灰心在總部幫加油 17:102020/08/15 中時新聞網 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李眉蓁競選總部現場。(取自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 李眉蓁。(取自中時新聞網直播) 【現場直播】高雄市長補選 李眉蓁競選總部 高雄市長補選於今(15日)16時投票截止，目前正持續進行開票中。其中，國民黨市長參選人李眉蓁已突破24萬票，稍早也已現身競選總部，另外也有支持者不畏大雨，紛紛現身競選總部，要替李眉蓁加油打氣。 此次參加高雄補選的候選人分別為民進黨陳其邁、民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁。高雄市選委會統計，本次選舉人數共230萬1597人，全市共有38個行政區，估計開票結果在今晚七時前可以出爐。 (中時新聞網) #李眉蓁 #投票 #國民黨 #市長補選 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》不對稱戰爭 高雄沒真正贏家 04:102020/08/15 政治要聞 英合體 邁喊做第一名市長 04:102020/08/15 政治要聞 李四川臉部開刀 公開信拜託高雄鄉親支持李眉蓁 10:112020/08/14 政治 抓緊軍演利空 法人逢低搶補 04:102020/08/15 財經要聞 即時開票／決戰港都！藍綠白爭市長大位 高雄補選結果今揭曉 15:282020/08/15 政治 高雄市長補選今對決 大咖全現身為黨籍候選人催票 04:102020/08/15 政治要聞 高雄市長補選「罷韓四君子」合體投票 11:412020/08/15 政治 高雄市長補選 驚傳市民當眾撕選票 10:482020/08/15 政治 高雄市長補選投票率約5成！選委會：會高於罷韓投票 13:452020/08/15 政治 高雄巿長補選 陳其邁兒子陪投票 09:522020/08/15 政治 政治熱門新聞 即時開票／決戰港都 中選會統計陳其邁已突破57萬票 達當選門檻 - 政治 韓來了 藍綠補選造勢大PK誰贏？網給出答案跌破眼鏡 - 新聞 下起大雨 李眉蓁造勢場這畫面太令人震撼 - 新聞 韓國瑜458秒空拍影片出爐 網看完：哭了！ - 政治 選舉保證金發還補助款領取 皆須過門檻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。