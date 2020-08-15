李眉蓁。(取自中時新聞網直播)

【現場直播】高雄市長補選 李眉蓁競選總部

高雄市長補選於今(15日)16時投票截止，目前正持續進行開票中。其中，國民黨市長參選人李眉蓁已突破24萬票，稍早也已現身競選總部，另外也有支持者不畏大雨，紛紛現身競選總部，要替李眉蓁加油打氣。

此次參加高雄補選的候選人分別為民進黨陳其邁、民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁。高雄市選委會統計，本次選舉人數共230萬1597人，全市共有38個行政區，估計開票結果在今晚七時前可以出爐。

(中時新聞網)