大陸外交部官網15日發文稱，大陸國務委員兼外交部長王毅於8月14日在西藏調研，並與自治區黨委書記吳英傑，區黨委副書記、主席齊紮拉等負責人舉行座談。

王毅介紹了當前國際形勢和外交工作主要情況，並強調，近年來，在以習近平同志爲核心的黨中央堅強領導下，西藏自治區堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指引，經濟社會發展成就顯著，在穩邊、固邊、興邊、對外交往合作及參與「一帶一路」建設等方面取得了重要成效。

王毅表示，西藏的安全穩定事關黨和國家發展大局。面對世界百年變局和新冠肺炎疫情帶來的複雜影響，外交戰線將與西藏自治區的同志們一道，認真貫徹落實新時代黨的治藏方略，樹牢「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，爲確保國家安全和西藏長治久安做出共同努力，爲支援西藏對外開放合作、推動西藏經濟社會發展作出應有貢獻。

調研期間，王毅赴西藏邊境地區實地考察調研脫貧攻堅、邊境基礎設施和小康村建設等情況。

(旺報 )