新北市立圖書館新店分館歷經9個月封館改造，是全國首座由民眾透過「參與式預算」一起設計的圖書館。（葉書宏攝）

新北市立圖書館新店分館歷經9個月封館改造，是全國首座由民眾透過「參與式預算」一起設計的圖書館。（葉書宏攝）

新北市立圖書館新店分館歷經9個月封館改造，是全國首座由民眾透過「參與式預算」一起設計的圖書館。（葉書宏攝）

新北市立圖書館新店分館歷經9個月封館改造，是全國首座由民眾透過「參與式預算」一起設計的圖書館。（葉書宏攝）

「自己的圖書館，自己設計！」新北市立圖書館新店分館斥資2200萬元、歷經9個月斥封館改造，是全國首座由民眾透過「參與式預算」一起設計的圖書館。新北市長侯友宜15日表示，升格之後已投入逾20億元改造圖書館，鼓勵民眾享受閱讀樂趣。

新北市立圖書館新店分館歷經9個月斥資2200萬元封館改造，15日重新開幕啟用，新店分館是全國首座由社區居民自己參與、提出空間需求，再透過參與式預算重新打造，新北市升格之後已投入逾20億元，鼓勵民眾在舒適的環境中享受閱讀樂趣。

新店分館昨以全新面貌重新開館，侯友宜、市議員陳儀君等特別到場與社區居民共同歡慶夢想落成。侯友宜致詞時特別感謝陳儀君近年來投入參與式預算，讓民眾規畫政府財政該如何運用。

侯友宜說，升格迄今，已投入逾20億設建經費，擴增17個圖書館服務據點，包括新建總館、林口分館、三峽北大分館、林口東勢閱覽室等，並改造58處閱讀空間，新店分館為第59個改造的分館，該工程投入了逾2200萬元經費，未來也將持續於各區進行空間再造，打造圖書館新美學。

值得一提，新北市除了是台灣第一個推行參與式預算的行政區，更首推將圖書館改造納入公民參與，真正實現民眾心目中的圖書館願景。新店分館也是全國第一座位於捷運聯合開發大樓回饋的公共圖書館。

依照居民的期待，增加了親子閱覽室、青少年專區、樂齡知識區等開放式主題空間，其中親子閱覽室為孩子專屬的獨立閱讀空間，以可愛的插畫為兒童室增添童趣，讓孩子擁有更多想像；青少年專區設置有塗鴉牆，可以盡情塗鴉抒發心情，揮灑創意。

樂齡知識區則設置有舒適的閱報桌，讓銀髮長者可以輕鬆享受閱讀，終身學習；此外，入口處的公共空間更特別打造成藝術廊道，並備有自動販賣機，提供輕食及休憩空間，看書看累了，可以飲食喝咖啡放鬆休閒一下，還能欣賞藝術作品。

歡慶改裝開館，新店分館也規劃一系列連結在地文化的精采活動，包含：8月22日街頭藝人互動長笛秀、微笑單車走讀城市藍綠帶之旅、碧潭東岸巡行；8月26日WOW小城生態觀察自然筆記；8月29日一日木職人＆手作疊疊樂；9月5日青少年、樂齡創作家工作坊等活動，邀讀者一起「閱讀新店」。

為歡慶新店分館重新開幕，即日起至新店分館借書或參加活動，還有機會可以抽到新店在地商家現金優惠折價券。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw）查詢，洽詢電話：（02）2918-3181。

(中時 )