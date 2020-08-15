密室逃脫營造Pub氛圍，從解謎中讓學子認識新興毒品，團隊合作動腦逃離，獲親子肯定。(蔡依珍攝)

密室逃脫營造Pub氛圍，從解謎中讓學子認識新興毒品，團隊合作動腦逃離，獲親子肯定。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦也對密室逃脫讚不絕口，笑言特別請來任職消防署科技部的林煒智(右)設計。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦也對密室逃脫讚不絕口，笑言特別請來任職消防署科技部的林煒智(右)設計。(蔡依珍攝)

學子們嘗試採集指紋、腳印。(蔡依珍攝)

學子們嘗試採集指紋、腳印。(蔡依珍攝)

學子們體驗射擊。(蔡依珍攝)

學子們以警用試劑檢測咖啡包，認識新興毒品。(蔡依珍攝)

學子們以警用試劑檢測咖啡包，認識新興毒品。(蔡依珍攝)

學子們以警用試劑檢測咖啡包，認識新興毒品。(蔡依珍攝)

八德警分局15日舉辦「小小警察體驗營」，精心設計7關卡，吸引逾200名親子參與，其中密室逃脫營造Pub氛圍，從解謎中讓學子認識新興毒品，團隊合作動腦逃離，最獲親子肯定，桃園市長鄭文燦也讚不絕口，笑言特別請來任職消防署科技部的林煒智設計，鼓勵青少年拒絕誘惑。

八德分局破案高手尖端刑警體驗營

鄭文燦說，暑假期間桃園市各分局青春專案，除了掃毒肅槍，也積極舉辦不同主題的「小小警察營體驗營」，鼓勵青少年認識警察工作，八德警分局與桃園市愛陪伴親子教育協會、中華民國射擊聯盟協會共同辦理「破案高手尖端刑警體驗營」，並開放親子同行，吸引逾200名親子參與，一開放就秒殺。

活動設計7道關卡，參與的學子不但能親身打靶射擊，也嘗試採集指紋、腳印，更從實際以警用試劑檢測咖啡包，認識新興毒品，大家都覺得新奇，全神貫注練習。

其中也特別設計最夯的密室逃脫，以夜店狂歡毒趴「小模之死」為主題，讓參加的學生們從凌亂的刑案現場，找出隱藏在其中各式的新興毒品卡，知曉毒品對身體的危害，拼湊出密碼後陸續打開寶箱，才能取得鑰匙離開密室，挑戰度大，廣受親子好評，不少家長在旁觀看也躍躍欲試，直呼：「真的蠻難的！」

鄭文燦說，八德防災教育館是全國最好的密室體驗場所，訓練消防員在密室中的生存能力，連國外參訪團都希望能整套輸出，提供給自己國內使用，而八德警分局的密室也是同一個設計者林煒智，他參觀完也讚真的很多巧思，「就像社會很多誘惑都是經過包裝！」

11歲的溫泓翰愛看偵探小說，對小小警察營興趣盎然，最喜歡鑑識指紋和鞋印，「感覺自己也能蒐集犯罪證據！」14歲的王麗淇參加過3次小警察營，笑說密室逃脫最特別，擔任值星官的她也跟市長一起射擊，讓她直呼：「好緊張！」張若桐也最喜歡密室逃脫，笑說太多人沒有緊張感，但一個人又太可怕，覺得3個人剛剛好。

鄭文燦說，警察同仁的工作非常辛苦，需要學習各種技能打擊犯罪，才能成為人民保姆維護社會秩序，期許參與活動的青少年，透過活動實際體驗警察工作，提升自我保護意識，也能認識警察工作的價值。

八德警分局長陳錦坤表示，青少年在暑假休閒期間易受到不法分子吸收及引誘，不慎染毒不但戕害自己，也毒害家庭、社會；詐騙集團的高額薪水及騙術誘導，讓青少年誤認擔任集團詐欺車手高薪不會有法律責任，結果常常導致後悔莫及，家長發現子女有異常如出手？綽、金錢來源交待不清、精神狀況不穩或房間常傳出如燃燒塑膠、香料等特殊氣味，甚至是房間內出現不明粉末、藥物、特殊包裝香菸、咖啡包等物品，應留意子女是否有擔任詐騙集團成員或吸毒現象，即時導正偏差行為，警方會秉持全面保護青少年、全力打擊犯罪的理念，持續淨化青少年環境。

(中時 )