有兩個遲緩兒的林聖義看到兒子阿晟的成長，就感到莫大開心。（許家寧攝）

新北三峽、三重22名慢飛天使將畢業，家長欣慰孩子即將迎向國小生活。（許家寧攝）

台灣每15個孩子當中就有一位是發展遲緩兒，超過5成的遲緩兒在滿3歲後才被發現，新北市八里愛心教養院，今為三峽、三重日托中心的慢飛天使舉辦人生第一場畢業典禮，看到8歲的腦麻兒「培培」能慢步獻花給老師，準備迎向國小生活，讓媽媽曾靜宜感動落淚。

新北市立八里愛心教養院15日舉辦附設三峽及三重日托中心聯合畢業暨結業典禮，社會局長張錦麗、市議員鍾宏仁、陳偉杰到場祝福22位畢結業生，小朋友穿上醫護衣服，認真表演準備已久的歌舞，還有小朋友緩慢帶著僵硬扮演「防疫五月天」，看得台下家長笑中帶淚。

「她帶著鼻胃管進來，如今已會獻花了！」培培滿月時因溢奶而造成呼吸道受阻，等到媽媽曾靜宜才發覺時，已經無法挽回，為了照顧孩子，她辭去護士工作，4歲時將女兒送到三峽日托中心，一轉眼就4年，培培即將畢業了，讓她感恩所有教保老師的辛勞。

三重日托家長會長林聖義表示，大兒子「阿晟」1歲多時因突然眼球翻白就醫，經診斷為腦性麻痺，3歲時為了給阿晟全方位的療育，申請到三重日托中心就讀，在專業人員的協助下，孩子穩定成長，無奈老二也是發展遲緩兒，提前2歲進入日托中心療育。

林聖義說，育兒路上很辛苦，幸好有教保師一路陪伴，社工提供資源及心理支持，治療師提供輔具諮詢等，兒子從無法發音，到現在會用簡單口語表達，這進展或許外人看來微不足道，但對父母來說，卻是莫大的鼓勵與安慰。

張錦麗一一為畢結業生頒贈證書，她表示，每位慢飛天使的家長都非常辛苦，感謝八里愛心教養院全體工作人員的愛心付出和陪伴，孩子的進步和成長，家長們都有感受到，祝福每位慢飛天使展翅高飛，有個美好的未來。

(中時 )