王岳倫昨晚被直擊與神祕辣妹舉止親密。(取自微博)

人夫王岳倫不避嫌廝磨辣妹。(取自微博)

大陸46歲導演王倫岳與女星李湘結婚11年感情恩愛，2013年更因為帶著可愛女兒王詩齡（Angela）參加湖南衛視親子實境秀《爸爸去哪兒》聲名大噪。未料王岳倫近日卻被拍到與一位身材火辣的女子，在KTV包廂外舉止親密，畫面曝光火速引爆討論！

王岳倫昨晚被陸媒直擊與一群美女在餐廳吃飯，飯後前往KTV續攤，大夥兒玩了一段時間後，只見王岳倫與其中一位身材火辣的女子，一起走出KTV包廂外，王岳倫腳步虛浮，明顯喝了不少。

接著最驚人的畫面來了，王岳倫竟然親密摟著對方脖子，接著走到牆邊，轉身就來了個雙手璧咚的動作，而一次不夠，王岳倫又上演第二次璧咚，接著更將頭埋進辣妹脖子處，嘴巴還疑似碰到了辣妹臉頰，畫面香豔又刺激。

對於王岳倫疑似酒後出軌行為，網友一面倒直言不意外，「覺得出軌了倒不一定，喝多了猥瑣是真的」、「已經不是第一次了吧，看這猥瑣樣，王導還是喜歡年輕的」、「俗話說得好啊 女尊男卑。遲早會出事」。

其實王岳倫2018年也曾爆出在酒店密會美女3小時，當時他解釋「瞎掰！那是我一個朋友的女友，我們一直在餐廳等我朋友，後來他又讓我們去酒店找他，一起去與別的朋友喝酒。」而李湘則是霸氣回應：「朋友的女朋友也不可以坐我的車！滾蛋！」

(中時新聞網)