羅霈穎驟逝，15日在台北市立第一殯儀館安順廳舉行告別式，近中午圓滿落幕，羅青哲等家人則護送她的白色貴氣棺木至二殯火化，隨後捧著她的骨灰到桃園永福金寶塔舉行入塔儀式。
摯友于美人談及入塔過程表示：「進塔時狂風暴雨，儀式完成後雨過天青！過程很顺利！擲筊都一次就答應。」她提及，「位置也有擺正，在羅爸爸正對面，父女終相見。」並強調：「生命終會到達盡頭，但愛永不止息！」
(中時 )
羅霈穎驟逝，15日在台北市立第一殯儀館安順廳舉行告別式，近中午圓滿落幕，羅青哲等家人則護送她的白色貴氣棺木至二殯火化，隨後捧著她的骨灰到桃園永福金寶塔舉行入塔儀式。
摯友于美人談及入塔過程表示：「進塔時狂風暴雨，儀式完成後雨過天青！過程很顺利！擲筊都一次就答應。」她提及，「位置也有擺正，在羅爸爸正對面，父女終相見。」並強調：「生命終會到達盡頭，但愛永不止息！」
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