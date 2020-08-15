于美人（右）為摯友羅霈穎處理身後事。（粘耿豪攝）

羅霈穎驟逝，15日在台北市立第一殯儀館安順廳舉行告別式，近中午圓滿落幕，羅青哲等家人則護送她的白色貴氣棺木至二殯火化，隨後捧著她的骨灰到桃園永福金寶塔舉行入塔儀式。

摯友于美人談及入塔過程表示：「進塔時狂風暴雨，儀式完成後雨過天青！過程很顺利！擲筊都一次就答應。」她提及，「位置也有擺正，在羅爸爸正對面，父女終相見。」並強調：「生命終會到達盡頭，但愛永不止息！」

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