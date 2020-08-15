亞瑟是血統純正的拉不拉多犬，前年8月8日出生後由台灣導盲犬協會寄養家庭照顧，在照顧與訓練下成為全台第二支醫療輔助犬，彰基兒童醫院特別為牠舉辦慶生會，陪牠歡度2歲生日。（謝瓊雲攝）

彰基兒醫協同部長蕭建洲醫師（右）與護理部主任賴妃珍（左），一同為亞瑟「授袍」、戴上領巾，象徵牠正式進入兒童醫院出任務，藉由牠神奇的療癒力，陪伴病童與家屬，安撫身心靈。（謝瓊雲攝）

亞瑟進入彰基兒童醫院出任務，在感染監控下，透過陪伴發揮神奇的療癒力，安撫病童與家屬的身心靈。（謝瓊雲攝）

彰基兒童醫院和台灣導盲犬協會合作，引進全台灣第二隻醫療輔助犬亞瑟， 15日院方為亞瑟狗狗歡慶2歲生日，並由協同部長蕭建洲醫師親自「授袍」、為牠戴上領巾，象徵即日起亞瑟正式開始出任務，啟動牠的神奇療癒力，舒緩病童及照顧家屬的身心靈。

蕭建洲表示，兒童醫院半年來受到新冠疫情影響，院內醫護同仁承受巨大壓力，每套隔離衣都是汗流浹背、和惶惶不安的臉孔。但是一看到亞瑟奮力搖著尾巴，像是對第一線作戰的醫護打氣、說謝謝，大家瞬間又充滿了能量和勇氣。

全台正式服役的導盲犬約僅40隻，每隻訓練費用都要上百萬元。導盲犬屬於非常少數的獨立犬種，經由訓練，2歲半起至3歲就能與視障者共同生活；依不同犬隻的特性及個性，也能經由轉介，成為海關犬、搜救犬、緝毒犬或是醫療輔助犬等。

彰基指出，台灣第一隻醫療輔助犬Oba，目前在北榮大德病房服務；日本第一隻醫療輔助犬貝里，在神奈川兒童醫院服役9年後已退休，期間接觸超過2萬名兒童，讓病童在等待治療時期、開刀前，或復原的過程中，獲得精神慰藉，減緩不安的情緒。

彰基兒醫兒童感染科醫師林昭仁與妻子湯宛玲，加入台灣導盲犬協會寄養家庭，幫忙照顧前年8月8日出生的亞瑟，去年9月起，即在林昭仁醫師的感染監控下，逐步進入兒童醫院，先進行一些訓練與適應環境後，開始接觸3歲的視障兒小君。

林昭仁說，看不見的小君過去只能藉由媽媽的敘述和觸摸玩偶，想像動物的樣子，今年2月發燒住院的過程中，在醫護人員的安排下，小君從鼻子、頭、耳朵、身體，一直摸到了尾巴，乖巧的亞瑟靜靜趴在小君的身邊，那一刻讓在旁的家屬、醫護，都感受到亞瑟的神奇力量。

湯宛玲說，亞瑟不僅對參與活動的病童一一主動招呼，經常被忽略的病童父母，牠也主動上前，讓照顧者也得到慰藉；更神奇的是，才幾個月大的幼兒，看見亞瑟，不但沒有哭鬧、反而主動伸出了手，觸摸亞瑟的鼻子。

(中時 )