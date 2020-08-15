台南市柳營區在地青年王筱婕，1年前辭去飯店工作，返鄉創業，她將阿公、阿嬤留下的廢棄豬舍改造成嶄新空間「農農聚場」，在經過綠美化後，讓整個社區有了新的風貌，未來將開設工作坊及咖啡廳，並做為在地青農聚會及創業基地，15日請來在地青年分享創業過程，希望能吸引更多人加入行列。
王筱婕大學時離開家鄉，到高雄進修餐飲管理，畢業後進入飯店擔任採購工作，但她每個月都會回家1、2次，看到故鄉變化不大，但長輩日漸衰老，她很想為家鄉做些什麼，與家人談到創業的想法，才開啟豬舍變「聚場」的契機。
由於豬舍荒廢已久，基本結構還在，但屋頂破損嚴重，王筱婕找朋友規畫，改成鋼構屋頂，但施工時取下的殘餘木料都沒浪費，在保留的內部空間中成了桌椅，還有養豬的飼育槽、量小豬重量的桿秤都成為空間的一部分，戶外水池也變成養魚的生態池，連同積蓄和貸款，投入逾百萬元，讓王筱婕壓力很大，一度還想放棄。
在這1年期間，王筱婕認識了很多朋友及在地創業者，互相鼓勵扶持下讓她有繼續下去的動力，外圍環境也透過都發局綠社區培力計畫，引進大專學生下鄉改造，讓「農農聚場」的概念得以實現，王筱婕說，這才是剛剛開始。
15日下午「農農聚場」舉行分享會，請來旭山窯柴燒麵包吳寶蓮、農甜文創工作室林韡勳、遞嬗生活文化創意張彥凱、慕竹閣黃淑芬等人暢談創業夢想和地方創生理念，未來期待透過小農市集、產地之旅，及推動綠色保育商品，建立良性的互動發展與網絡，並推廣食物從產地種植到餐桌的食農教育，吸引更多消費者參與，達到推廣友善農業的目的。
(中時 )
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