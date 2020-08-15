童綜合醫院獲贈樂高積木。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

Brickway樂高迷同樂會代表吳毅俊（左）捐贈樂高玩具給童綜合醫院病童。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院副院長許弘毅（左）回贈感謝狀給Brickway樂高迷同樂會代表吳毅俊。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

來自英國的樂高玩家社團Fairy bricks捐贈樂高積木給童綜合醫院病童使用，並於15日舉辦「樂高積木贈送病童 遊戲中治療身心靈」公益捐贈活動，希望能傳愛無國界，幫助全球兒童都能緩解在疾病中的痛楚。

同樣是樂高同好的麻醉部劉煒翔醫師引薦下，Brickway樂高迷同樂會協助贈送一批2至12歲樂高積木給童綜合醫院病童使用，以及找樂子積木咖啡樂高積木主題餐廳也響應活動，贈送小朋友鬆餅兌換券，讓孩子們能有更多機會認識樂高的奧妙與樂趣。

Brickway樂高迷同樂會代表吳毅俊表示，積木有一種強大的吸引力，不管是大人還是小孩都難以抗拒，感謝國外的好夥伴Fairy bricks與院方的協助，讓這次的捐贈活動可以在這非常時期順利的進行，期望這些積木能夠帶給各位小朋友更多的歡樂。

這一批樂高玩具將分別送給兒科病房與兒童發展中心，成為醫護團隊進行遊戲治療的輔助工具之一，讓孩子藉由玩來增進專注力及人際互動。每次使用後也將依循消毒步驟來清潔，讓需要的孩童與家長都能安心地接受專業治療。

童綜合醫院副院長許弘毅表示，很感謝英國慈善機構Fairy Bricks與Brickway樂高迷同樂會對於孩子們的關懷，以及找樂子積木咖啡的熱心公益。病童或接受治療中的孩子在身心靈都承受某些疼痛與壓力，因此需要醫護團隊運用各種快樂的方法來幫助孩子們，樂高玩具可以訓練腦部運作與肢體協調，並且擁有鮮豔的色彩與堆疊組合樂趣，相信可提供遊戲治療最好的輔助成效，童綜合醫院將持續守護孩子們的健康，用溫柔且專業的力量來進行疾病治療。

來自英國的樂高玩家社團Fairy bricks，是一個以捐贈樂高積木給醫院病童的慈善團體，前陣子還因為倉庫糟偷竊，許多要贈送給醫院病童的積木連專用的運送車都不翼而飛，讓他們一度陷入了低潮，由於對於公益的投入與熱情，很多人協助尋找運送車，很快就被被找到了，一切的公益活動再度步上正軌。

(中時 )