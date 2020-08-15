台灣吃到飽風氣盛行，無論是火鍋、燒烤，每到吃飯時間總是高朋滿座，雖然餐廳提供吃到飽，但不能因為這樣就大肆浪費食物，吃多少點多少，有位網友在臉書PO出一張照片，表示吃飯時遇到公司聚餐，當他們一群人離開時，桌上的「完食照」讓網友又氣又傻眼，而店家也出面回應，許多人大讚真的EQ很高。

網友在臉書社團「爆廢公社」發文抱怨，表示自己是愛吃肉的「重度患者」，每周至少要吃一次燒烤，日前到一家燒烤店用餐，後面桌相當吵雜，但原PO想說是公司聚餐，開心就好，「但是看到他們離場時的桌面，真的超火大」，照片中可以看到餐桌上的食材、肉片幾乎沒動過，還有整盤完整的鮮蝦，一群人吃飽飯卻像剛上菜。

客人吃飽，桌上許多食物卻根本沒動過(圖片取自/爆廢公社)

原PO表示該間燒烤店「平均4人給一爐，也從不趕人」，被客人這樣浪費食材也沒有加收費用，稱讚家佛心、且內心感到相當佩服，最後也感嘆「世界上有很多人吃不飽，或沒東西吃，看到這真的只剩下憤怒，你該慶幸你是出生在台灣」，原PO說因為與該公司的人一起結帳，默默記下對方統一編號，猶豫要不要公開。

照片曝光後引爆網友怒火，痛批浪費食物「會下地獄」、「沒仔細看內文，以為是剛上菜」、「公布哪間公司了啦」；而店家看到PO文也出面回應，「謝謝樓主的體諒，先跟樓主說聲抱歉，當天大組訂位較多，在用餐環境上真的比較吵雜，希望我們的肉品與環境您會喜歡，下次來用餐我會幫您安排較安靜的位置」、「也謝謝幫我們打抱不平的各地好友，但請各位理性看待，或許我們還有許多要加強的地方，也歡迎各位前來用餐，不吝賜教，我們才能向更好的地方發展」。

(中時新聞網)