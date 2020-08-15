撕毀選票、攜帶手機 高雄市長補選共4件違規 17:262020/08/15 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署統計，高雄市長補選共發生4起違規事件。(林郁平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長補選15日登場，投票時間截止後，警政署統計，本次選舉共發生撕毀選票1件、攜帶手機進入投開票所1件，及投開票所30公尺內攝錄影、網路拉票各1件，總計4件違反選罷法等規定。不過，警政署表示，仍將以高雄市選委會認定為準。 (中時 ) #警政署 #票所 #投開票所 #開票所 #補選 也許您會感興趣 推薦閱讀 撕毀選票、攜帶手機 高雄市長補選共4件違規 17:262020/08/15 社會 高雄市長補選 左營出現撕票、拍票2件違規 11:372020/08/15 社會 中選會開票結束 陳其邁67萬1804票當選高雄市長 15:282020/08/15 政治 全國律師聯合會首選理事長台灣律師隊勝選 16:152020/08/15 社會 如願贏得高雄市長補選 陳其邁：高雄人團結開始、大步邁進 18:282020/08/15 政治 高雄市長補選投票率約5成！選委會：會高於罷韓投票 13:452020/08/15 政治 高雄市長補選今對決 大咖全現身為黨籍候選人催票 04:102020/08/15 政治要聞 補選開票後 黃暐瀚：民眾黨不一定大輸 國民黨小心 19:032020/08/15 政治 高雄市長補選 驚傳市民當眾撕選票 10:482020/08/15 政治 影》補選得票率未達5％ 吳益政宣布敗選 坦言選戰不好打 16:482020/08/15 政治 社會熱門新聞 社會10點檔》超正檳榔西施因說錯一句話 竟慘遭分屍淪焦黑屍塊 - 社會 保時捷突連撞6機車 男駕駛急搶救宣告不治 - 社會 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 女1秒惹怒美國國獸 慘遭撕爛褲子 下體全光昏迷 - 社會 「做1次躺1周」 正妹一啪啪就痛爆 一招自救爽升天 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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