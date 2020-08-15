高雄市長補選15日登場，投票時間截止後，警政署統計，本次選舉共發生撕毀選票1件、攜帶手機進入投開票所1件，及投開票所30公尺內攝錄影、網路拉票各1件，總計4件違反選罷法等規定。不過，警政署表示，仍將以高雄市選委會認定為準。

(中時 )