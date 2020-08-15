洋溢濃郁鄉情的金門中秋博狀元餅，相沿至今已有300多年歷史。（李金生攝）

2020金門中秋博狀元餅活動的最大獎是汽車一輛。（李金生攝）

楊鎮浯縣長歡迎鄉親和遊客一起來試手氣、拿大獎。（李金生攝）

2020金門中秋博狀元餅將自9／1起跑，縣府規畫全島5鄉鎮、網路博餅和跨海台灣快閃體驗，系列活動整整熱鬧1個月，加入試手氣就有機會拿到台金線來回機票、汽車大獎。

楊鎮浯縣長表示，縣府期待相沿已有300多年歷史，入選2012年交通部觀光年曆國際行銷活動，在紐約時代廣場LED大型廣告亮相的〈金門中秋博狀元〉迎來各地遊客，在洋溢濃郁鄉情和古典風情的氣氛中，共度月圓人團圓的美好時光。

盛行於金門、廈門一帶的中秋博狀元餅，相傳是鄭成功的金門籍大將洪旭在中秋時節，為讓來自大陸內地的官兵排解思鄉情懷，發明將科舉制度的秀才、舉人、進士融合其中，好吃又好玩的擲骰子博餅遊戲。

觀光處說明，邁入第15個年頭的金門中秋博狀元，將自9月1日一連進行至9月30日，系列活動如下：●狀元遊街秀。9／1-9／30，在尚義機場，每日11：00~16：00，每整點表演1次。旅客憑機票還可免費古裝體驗1次。●機場博餅。旅客憑機票，在尚義機場博餅1次。●店家博餅。9／1-9／30，在金門特約店家消費滿額可博餅1次。●集章博汽車。9／1-9／30，可憑機票，在尚義機場領取集章卡1份後，到博餅店家消費蓋戳章，集滿5枚不同店家戳章，投入抽獎箱就可抽汽車。投彩券地點：尚義機場或總兵署。●網路博餅。9／1-9／30，獎項是台金來回機票共20張。●鄉鎮博餅賽。9／19五鄉鎮公所同時舉辦，預計席開496桌。●博餅劇團。藝想台灣劇團表演，劇名為「十二生肖-時來運轉」。9／1~9／6 晚上7：00~7：30在總兵署。●商圈博餅。9／17~10／1 後浦商圈店家博餅；9／19、9／26 商圈博餅初賽(後浦、沙美)；9／30 商圈博餅決賽。●台灣快閃博餅。8／28台北、8／29台中、8／30高雄。

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