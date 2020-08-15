新冠肺炎疫情衝擊經濟，但根據國泰房地產指數近日公佈2020年第2季數據，完全是紅通通一片，房產專家章定煊在臉書用「狂熱推案」、「又貴又硬」、「置產客熱情捧場、自住客含淚買單」等描述。

章定煊表示，「狂熱推案」顯示在整體推案爆大量，除了高雄以外的偏好成屋交易，推案無法快速擴增，以及桃園持平，其餘縣市推案均是爆增。

至於「又貴又硬」的部分，反映在可能成交價與議價空間上，原本消費者對於價格爆升的懷疑，也許只是亂開價，但從議價空間來看，區間是全面縮減，議價空間指數值均低於100，表示均比基期低。桃園的指數為56.76、新竹57.66，這兩個地區的議價空間竟比基期的6成還要少，連一向議價空間比較大的台中，也創下2015年以來新低。

章定煊認為，這一季的30天銷售率是很值得關注的重點，也就是「置產客熱情捧場、自住客含淚買單」的說法來源。過去幾年，市場以剛性需求為主，市場買氣固定，所以只要推案量增加，銷售率就會被稀釋。這一季有可能是置產客被貨幣熱潮刺激到，銷售率不但沒有被價格嚇到、也沒有被推案潮稀釋，除了台北、新北及新竹各地區因素，銷售率全面上揚。

章定煊表示，市場一直傳言豪宅賣得很好，所以國泰房地產指數本季新增了以央行豪宅定義為基準，所進行的高價宅銷售率。台北去年第四季有個小高潮，這兩季都賣得不太好，上季就只有6%，這季甚至只有4%，至於其他5都都沒有這種高價宅案，顯示這種建案並非主流，想進場的還是要審慎評估。

(中時新聞網)