據南韓中央防疫對策本部15日消息，截至當天0時，南韓較前一天0時新增166例感染新冠病毒的確診病例，累計1.5039萬例。這是單日新增病例自3月底以來，首次連續兩天超過100例，也是3月11日（242例）以來的最高值。

據韓聯社報導，隨著首都圈疫情形勢趨緊，南韓中央災難安全對策本部15日召開會議，決定從16日起將首爾市和京畿道的社交距離限制措施從第一階段提升至第二階段，為期兩周。而南韓15日迎來光復第75周年紀念日，首爾多地有7場大規模集會排在日程，參加人員逾4.2萬人次，有關方面就集會可能引發的新冠疫情傳播風險表示擔憂。

具體來看，15日新增的166例中，社區感染病例為155例，為3月11日（239例）以來的最高。其中145例來自首都圈，分別是首爾市72例、京畿道67例、仁川市6例。其餘分別是釜山市和江原道各3例，光州市、大田市、忠清南道、慶尚南道各1例。

首都圈的群聚性感染人數仍在增加，尤其是首爾城北區的「愛第一教會」和京畿道龍仁市的「我們第一教會」確診人數增勢明顯。據防疫對策本部消息，截至前一天中午12時，愛第一教會相關確診病例累計19例，我們第一教會累計72例。此外，京畿道楊平郡也出現群聚性感染，31例確診。

境外輸入性病例11例，其中2例在入境檢疫過程中確診，9例在入境後隔離期內確診。從來源地來看，美國5例，俄羅斯2例，孟加拉、馬來西亞、日本、迦納各1例。

另外，當天沒有新增死亡病例，累計死亡病例305例。截至當天0時，治癒並解除隔離的病例38例，累計1.3901萬例，833例正在接受治療。迄今共有167.5296萬人接受病毒檢測，其中163.8639萬人呈陰性，2.1618萬人在等待結果。

隨著首都圈疫情形勢趨緊，南韓中央災難安全對策本部15日召開會議，會上決定擴大義務遵守防疫規定的設施，強烈建議公眾取消或避免不必要的聚會和活動。據本部數據，9日至15日期間，首都圈單日新增病例從25例增至139例，日均47.8例。

從16日起，將首爾市和京畿道的社交距離限制措施從第一階段提升至第二階段，為期兩周。鋻於各級學校開學在即，政府計劃將網吧也列為高危場所，要求從19日下午6時起嚴格遵守相關防疫守則。防疫部門針對舞廳、部分酒吧、練歌房、300人以上大型補習班、自助餐廳等12種高危設施的防疫要求與之前相同。

中央防疫對策本部表示，如果兩周後疫情情況依然沒有好轉，或更加嚴重，將再加大防疫力度，延長實施第二階段措施兩周。政府將建議公眾避免參加室內50人以上、室外100人以上聚集的活動。由此，職業賽事重新回歸「空場」模式，各級學校需減少線下上課學生比例。

(中時 )