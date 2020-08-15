捐贈儀式結束後，台南市長黃偉哲偕同來賓、員警騎電動機車，繞行九份子大道1圈。（市府提供／洪榮志台南傳真）

公部門資源有限，民間資源無窮，泰嘉開發‧北基實業響應台南市政府打造低碳智慧城市政策，捐贈市警局10輛GOGORO電動警用巡邏機車，15日由市長黃偉哲代表受贈並頒贈感謝狀。黃偉哲表示，將來市府也會編列更多預算，購置對環境友善的電動環保車輛，無論是在警察或在其他的方面，如環保、消防部分，都會努力建置。

黃偉哲表示，電動警用機車不僅將治安工作結合智慧行動系統，能夠快速、有效打擊犯罪，也有助於降低廢氣汙染。此次泰嘉開發‧北基實業捐贈市警局10輛警用電動機車，除了提供警方警用車輛適時汰舊換新，維護同仁執勤安全外，也能提升快速機動打擊犯罪效能及增進交通疏導效率，達到保障居民社區治安及生命財產安全，不僅對環境友善，對治安更是一把助力，同時也見證企業的社會責任。

泰嘉開發‧北基實業董事長呂金發表示，此次捐贈電動機車給警察局，主要是感謝警察同仁長久以來對治安、交通付出的辛勞，因為建設公司不論為民眾蓋了再舒適、再溫馨的房子，最後都需要仰賴警察同仁的守護。

捐贈儀式結束後，黃偉哲偕同來賓、員警騎電動機車繞行九份子大道1圈，代表捐贈儀式圓滿順利。

(中時 )