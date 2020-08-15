全台賽事獎金最高的高中籃球三對三賽事「國泰青年節高中三對三籃球總決賽」，15日在新北市板橋第二運動場盛大舉行。一般高中組最終由來自高屏區的「教我唱饒舌」及永仁高中的「永者無懼」抱走10萬元獎金，菁英高中組則分別由「綠色猛牛」高苑工商及3連霸的永仁高中奪得冠軍寶座。

國泰金控廖昶超協理表示，很開心看到這麼多同學熱情的參與賽事，國泰青年節系列活動除了期待年輕學子能努力向學外，更希望透過運動賽事的推廣，讓大家更健康、有活力，成為允文允武的青年，有朝一日也能付出自己的一點心力回饋社會，實踐我傑出、我更付出的精神。

高中菁英組經過一番龍爭虎鬥，女子組由永仁高中蟬聯3連霸，隊長楊芷昀表示，這次大家就是放開來打、享受比賽。因為教練希望大家透過三對三賽事，訓練個人單打進攻的能力以及攻擊慾望，除了可以把自己不好的地方修正，也能訓練彼此的團隊默契。

男子組則由高苑工商奪冠，參賽隊員潘澤銘、林祖賢、李忠宏三人都不是第1次參加國泰青年節，但今年3人都是首次拿下冠軍，今年即將升上大學的他們表示，上了大學後，花費都要自己來，因此獎金會好好平分。而亞軍強恕高中，教練吳俊雄也特別到場指導。

除了精彩的籃球賽事外，本次活動也特別邀請到受到學生喜愛的「牙牙」林怡廷與鄭可強，兩人在現場除了為所有熱血的球員加油打氣外，也會在中場的定點投籃大賽中與現場同學組隊PK互動。知名歌唱節目「聲林之王」的歌手鄭可強，平時以抒情歌路為主，外表看似文靜的他，其實從小就相當喜歡打籃球。

同樣來自「聲林之王」的歌手林怡廷，運動藝術學系畢業的她，運動細胞佳，時常在電視節目中大秀舞藝，本身對籃球賽事也相當感興趣，今天與鄭可強聯手，展現籃球實力與默契。牙牙表示，「很開心能夠來國泰青年節高中三對三籃球賽，雖然天氣炎熱，但大家都很熱情，和在場同學一起流汗超健康、超熱血！」

(中時 )