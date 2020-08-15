南韓總統文在寅15日表示，政府支持南韓大法院（最高法院）對二戰中強徵南韓勞工索賠案做出的賠償裁決，同時與日本政府進行協商的大門也始終敞開。

文在寅當天在首爾出席「光復節」75週年慶祝儀式時說，南韓大法院認可1965年韓日政府簽署的《韓日請求權協定》的效力，但也認為個人的賠償請求權並不消失。政府尊重南韓大法院做出的司法裁決，也做好了隨時與日本進行對話的準備。相信韓日兩國為尊重個人人權做出的共同努力能架起兩國國民友好與未來合作的橋梁。

2018年10月，南韓大法院判處日本新日鐵住金公司賠償二戰時期被強徵為勞工的4名南韓受害者每人1億韓元，認定南韓和日本1965年恢復邦交正常化時簽署的協定並不妨礙個人索賠請求權。此舉引發日本政府強烈反應，韓日圍繞強徵勞工問題的矛盾此後持續發酵，導致兩國關係緊張加劇。

1945年8月15日，朝鮮半島從日本殖民統治下獲得解放。南韓稱這一天為「光復節」，每年舉行紀念活動。

(中時 )