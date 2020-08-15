陳姓男子與在聊天室認識的女網友相約見面，佯稱要去泡溫泉，車子卻開進汽車旅館，藉口泡澡、按摩等就要硬上；女網友以洗頭、吹頭髮及喝飲料等方式拖延，還被痛毆！南投地院法官審結，判處陳男徒刑4年3月。

網路交友，一定要小心！陳男和女網友相約見面後，就載到汽車旅館，女網友質疑那不是溫泉，陳男竟說泡澡就是溫泉！此後就是毛手毛腳，死纏爛打的折騰，後來，陳男惱羞成怒，竟然出手痛毆女方頭、頸及腹部，同時亂舔被害人的胸部及下體，還企圖硬上，卻數度不舉，而強迫女網友為他口交、手淫。

其間，女網友不斷抵抗，卻被踹肚子、用枕頭壓著臉等暴力相向，因而吐了兩次，最後，女網友趁著退房的時候，奮力推開車門，向櫃台人員求助，請對方幫她叫救護車送醫，根據醫師檢查結果的診斷證明，堪稱體無完膚！

陳男應訊，辯稱雙方身體接觸，都是自願的並無脅迫，對方受傷是因為拉扯之間，樓梯扶手斷裂所致！法官則認為，性交行為屬兩性間最親密的互動，理應先存有適當及良好互動關係，始有意願接受，但就被害人證述及驗傷單，傷勢遍及全身；被告所辯都不足以採信。

(中時 )