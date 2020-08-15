基隆市政府攜手Discovery在基隆潮境公園舉辦公益活動救海洋，並締造史上做多人共同淨灘的金氏世界紀錄。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌全副武裝親自下海撿拾海廢，並呼籲民眾共同保護海洋環境。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

全台海岸線淨灘一年就會清出37噸的海洋廢棄物，對此，基隆市政府攜手Discovery於15日上午在基隆潮境公園舉辦公益活動救海洋，市長林右昌除帶領現場千位民眾締造史上最多人淨灘的金氏世界紀錄，更化身守護基隆Keelung的「K隊長」，穿著潛水衣、背起潛水裝備兩度下海撿拾海廢，證明捍衛海洋環境的決心。

林右昌表示，潮境是全國最小的海洋保育區，但也是成果最為豐碩的保育區，救海洋刻不容緩，基隆作為這次活動的主場，當然要全力支持這麼有意義的活動，期望讓海洋保育的意識傳遞得所有的民眾，減少污染、減少垃圾，一同保護美麗的地球，他強調，自己下水後發現，潮境公園的生物比去年都長得更大，連珊瑚礁幼體都慢慢在發育，證明守護大海已有成果

金鐘獎主持人Janet謝怡芬以及李霈瑜也到場分享他們的海洋故事，並與其他6縣市的淨灘、淨海民眾連線，暢談淨海的趣聞及意涵，更有潛水人員到海中撿拾寶特瓶的畫面，有民眾指出，自己一個上午撿到最多的海廢，就是塑膠拖鞋，對此，2人也呼籲民眾將環保減速當成一種生活態度，一起無塑愛海洋體驗做環保。

基隆市政府指出，目前近7成的海廢跟飲食相關，塑膠瓶蓋、寶特瓶、吸管、塑膠提袋、免洗餐具、外帶飲料杯等都名列海廢前十名，因此在現場辦理的草地音樂節及綠色無痕市集，將不提供一次性餐具，期望民眾可以減少污染、減少垃圾，一同保護美麗的地球。

(中時 )