受到新冠肺炎疫情影響，原定在今年上半年由勞動部勞動力發展署各分署舉行的5場實體大型就業博覽會紛紛暫緩舉行，但在我國國內疫情趨緩之際，勞動部也重新啟動實體就業博覽會，預估至年底前會有超過300場就業博覽會。

據勞動部統計，今年6月的新登記求供倍比（平均每個人有多少工作機會）為1.46，相較於疫情期間最慘3月的1.19已有回升，但若僅統計有大學學歷的民眾，則僅有0.35，為近3年同期最低。

勞動部因而在6月中祭出「青年就業獎勵計畫」，希望鼓勵應屆畢業生及早就業，只要在年底前連續工作滿6個月，最高可獲得3萬元的就業獎勵金；近日也已放寬「青年職得好評計畫」，只要在疫情期間退伍的青年，可以申請深度諮詢，諮詢後穩定工作滿3個月就可以領取3萬元獎助金；至於最高補助雇主8萬元來聘用青年的「僱用青年獎助計畫」，至今仍未實施。

而受到疫情影響，原訂上半年的5場大型就業博覽會紛紛取消，與各大學合作的畢業季就業博覽會大多取消或改成線上舉行；勞動部近日則重啟實體大型就業博覽會，如發展署中彰投分署於8月21日在台中舉行、雲嘉南分署則於8月22日在台南等地舉行，而至年底也會與各縣市政府舉行逾300場的就業博覽會。

(中時 )