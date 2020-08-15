中職中信兄弟今（15）日對戰樂天桃猿的「年度勝率保衛戰」，因為桃園棒球場午後下起雷陣雨，場地溼濘，這場兩隊的面子、裡子之戰被迫順延，中信兄弟爭取到1天的調整，明天為止敗重新出發。
中職聯盟表示，原訂於今天舉行的例行賽第153場，中信兄弟在桃園球場與樂天的賽事，受到雨勢影響、場地不佳無法進行比賽，比賽日程將依補賽規定另行公布。
目前年度勝率中信兄弟目前為43勝0和33敗，雖然排名第1，可是緊追在後的樂天也有42勝0和33敗，今天只要樂天再贏中信兄弟，樂天年度戰績就會超越中信兄弟，已經3連敗的中信兄弟需要趕緊奮起。
今天不比賽，場邊活也受影響，今天也是樂天桃猿重要的「辣酷甜趴」，原本請來華視晚間新聞主播連昭慈為比賽開球，但是因雨取消了，不過，樂天女孩們難得全員到齊，穿上21款不同的球衣亮相，並且賣力促銷商品，包含壓克力女孩卡、證件帶、球衣扭蛋、鑰匙圈、人型披巾與抱枕等。
(中時 )
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