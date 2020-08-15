「2020國泰藝術節─與雲門共舞」15、16兩日的下午2時半，邀請到雲門舞集「舞進」新竹市竹光運動中心，吸引民眾熱情參與，不僅欣賞到國際級演出，也與舞者們開心共舞，成為表演的一部分。在市府多次力邀、國泰金控支持之下，終於成功請到雲門來到新竹，為市民帶來精采演出，演出共有兩場，歡迎民眾把握明天最後場次前來欣賞雲門演出。

市長林智堅表示，「2020國泰藝術節─與雲門共舞」活動，演出足跡20年遍及全台，近年更以公共空間為起點、深入地方社區，打破舞台和觀眾席的界線，與民眾分享舞蹈之美，推薦大家一起來參加。

雲門舞集是台灣知名表演藝術品牌，成立以來從林懷民老師到現任藝術總監鄭宗龍，都利用舞蹈與社會對話，並透過展演將藝文融入常民生活中，林智堅表示，這與新竹市發展願景不謀而合，很高興新竹市成為「2020國泰藝術節─與雲門共舞」重點城市，有機會與雲門、國泰共同推動這個深具意義的活動。

15日下午在竹光運動中心現場民眾不分老幼，神情皆專注投入，隨節目起伏。許多第一次觀賞雲門演出的民眾表示，很開心能參與這樣的活動，不僅節目安排好看活潑，互動橋段也精彩有趣，紛紛希望雲門能有機會多到新竹。

長期支持雲門的觀眾表示演出很不一樣，打破以往舞台和觀眾的距離，透過熱鬧的節目安排讓更多人喜歡雲門。另一名媽媽則表示，之前只有在電視上看過雲門的演出，此次帶著一雙兒女前來，很訝異他們竟能如此專注地欣賞。

(中時 )