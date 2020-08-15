鉛中毒事件越演越烈，受害者從4人、16人，擴大到20多人。藥師公會全聯會今發布聲明稿表示，此事件絕非單單誤用，也不是冰山的一角，基於保護民眾用藥安全，政府必須追查到底，嚴懲嚴辦，別讓民眾再受害。

藥師公會全聯會表示，民眾有對自身中藥用藥有知的權益。此次「硃砂中毒事件」與中醫師自家秘方有關，因中醫師有調劑權，恐造成自費處方不透明，出現動手腳、使用禁藥的空間，是普遍存在的用藥安全隱憂。

有鑑於此，藥師公會全聯會呼籲衛生主管機關針對秘方風氣，嚴格調查用藥安全性，以防類似事件發生。自費藥方也應該有公開藥名、用量等，若有使用違禁藥事實者，應嚴懲不怠，捍衛人民用藥安全。

另一方面，昨日中醫師團體發文，認同讓專業人員把關中藥調劑品質，藥師公會全聯會認為，藥師應屬專業人員的最佳角色，應推動中醫醫藥分業。

截至目前，「全國中草藥不良反應通報系統」累積逾2000件案例，因民眾使用中藥的因素非常複雜，案例中也不乏是多重使用藥物，中西藥併用所致。藥害的因果關係難判讀，以致現在中藥的藥害」確立案件是0案。

藥師公會全聯會認為，沒有學貫中西的藥師來把關監督，在球員兼裁判的狀況下，或沒有完整的中西藥教育及訓練之人來抓藥，如何避免民眾接二連三的受害？這是公會所擔心的。

(中時 )