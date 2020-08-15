雲林縣口湖鄉「好蝦赤腳季」活動，民眾在魚塭體驗捕撈魚蝦的樂趣。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉青年李富正退伍後回到家鄉，與一群好友共同成立「好蝦冏男社」，主打生態水產養殖，15日配合清理魚塭舉辦「好蝦赤腳季」，讓民眾打赤腳到魚塭中捕撈魚蝦，在魚塭邊燒烤享受最新鮮的在地美食，展現青年回鄉創業成果。

口湖鄉以水產養殖業聞名，但因人口老化面臨產業斷層問題，李富正因此返鄉與7名好友各拿出20萬元「娶某本」成立「好蝦冏男社」，主打生態混養水產，經口耳相傳打響名氣，15日由農委會水土保持局輔導舉辦「好蝦赤腳季」展現養殖成果。

「好蝦赤腳季」以生態導覽解說及體驗活動介紹口湖鄉養殖產業，吸引300餘名民眾報名，大家赤腳走進魚塭捕撈魚蝦，體驗水產養殖情況、品嘗新鮮的風味餐，並結合在地「海口郎市集」，展售各種新鮮安心水產。

李富正表示，他的魚塭以生態方式混養，池內除了蝦子，還有龍膽石斑、台灣鯛、虱目魚、烏龜，魚類會追逐白蝦讓蝦子不斷運動，烏龜則會吃掉死去的蝦子減少池水汙染，堅持不用藥物，就是要讓消費者吃到最高品質的蝦子與各種鮮魚。

李富正說，為了讓遊客體會與眾不同的用餐環境，他利用魚塭旁的閒置豬舍改造成「好蝦PUB」特色餐廳，可以一邊用餐一邊觀看捕撈魚蝦過程，搭配雲林縣優質白米飯、地瓜、米粉，便是最健康美味的池邊風味餐。

(中時 )