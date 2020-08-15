中央與地方合力活化，雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場再現人潮。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場曾是中南部地區最著名的天然海水浴場，但因年久失修閒置，今年中央與地方政府合力活化，讓沈寂10餘年的三條崙海水浴場重現生機，未來將加入風箏衝浪、露營區，打造雲林最具特色的旅遊景點。

四湖鄉三條崙海水浴場興建於日據時代，至今已有1甲子以上歷史，早年國內遊樂園區不多，三條崙海水浴場是最受歡迎的消暑勝地，每年暑假期間更是人山人海，但因大環境改變加上設施老舊，逐漸失去吸引力，10餘年來處於閒置狀態。

今年8月雲嘉南濱海國家風景區管理處與雲林縣政府、四湖鄉公所合力活化三條崙海水浴場，連續2星期舉辦「雲林海洋音樂祭」，不僅吸引在地民眾重溫兒時舊夢，年輕化的音樂盛會也吸引全台年輕人前來同樂，讓沈寂已久的三條崙海水浴場再現人潮。

四湖鄉長蘇國瓏表示，三條崙海水浴場西邊有三條崙漁港，東有海清宮包公祖廟與農漁村生活文化館，往南可連結箔仔寮漁港，海水浴場周邊還有廣闊的防風林，若善加規畫，可打造1處兼具休閒、宗教、漁業、教育的觀光園區。

蘇國瓏說，三條崙海水浴場的水域相當多樣化，近岸處有廣大沙灘，可讓民眾戲水玩沙親子同樂；較遠的海域則適合風箏衝浪，已有不少玩家來試玩，認為是國內極佳的風箏衝浪場地，在地三崙國小也舉辦風箏衝浪體驗營，讓小朋友感受不同的水域活動。

地方民眾指出，在三條崙海水浴場戲水、防風林烤肉、散步，是大家早年共同的回憶，之前沒有中央補助經費，經營相當困難，現在中央與地方合力活化，相信一定可以讓海水浴場重現早年風華。

(中時 )