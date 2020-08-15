陳其邁現身競選總部

高雄市長補選，民進黨陳其邁獲得67萬1804票打敗國民黨李眉蓁的24萬8478票，陳其邁於傍晚現身競選總部，受到支持者熱烈歡呼「陳市長」。

陳其邁表示，首先深深一鞠躬謝謝大家，剛剛接到吳益政、看到李眉蓁議員的祝福，感謝這兩位候選人，在選舉過程，展現政治家風範，立場也許不同，主張也許不一樣，但是經過這次補選，彼此包容、學習，就在今天，選舉結束之後，這就是我們高雄人團結開始。不管支持哪一位侯選人，我們內心充滿感激。

陳其邁強調，我們禍福與共，生死相依，也許風風雨雨，但民主可貴，就是在過程中彼此包容與學習、欣賞。今天開始，會向兩位對手與市民朋友學習。如果不夠努力，拜託大家以最嚴格標準監督我。

陳其邁說，因為我知道你們的監督批評，都是讓我有更好的機會與能力來學習反省，所以向偉大市民朋友深深一鞠躬，感謝大家、謝謝大家。

陳其邁指出，我們的高雄市愛與包容的城市，今天你我不認識，但高雄市民的期待，讓高雄更好。也許在這座城市有先來後到，有不同族群不同意見，但都是讓這座偉大城市，經過民主程序，成為偉大城市。

陳其邁也感謝競選團隊成員，面為高雄市民指教批評，會永遠放在心中，會永遠記得2018年在敗選演說所講的每一句深信不疑的價值。

陳其邁最後拜託大家，今天開始，每一個人在高雄尋找夢想，迎接世界挑戰的開始。引擎已經開始，大家共同努力，讓市政大步邁進，重返榮耀。感謝大家一路相挺，感謝大家，讓我高雄子弟，可以擔任高雄市長，承擔責任，高雄，我們準備好了，準備大步邁進！

(中時新聞網)