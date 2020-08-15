趙樹海擁有40年詞曲創作經驗，15日出席同名創作童謠數位專輯《趙樹海童謠集》記者會，此專輯收錄21首兒歌，上架於付費音樂頻道。原有2個孫女的他，今加碼公布喜訊，大兒子上月喜獲麟兒，12日滿月，三代齊聚過父親節，小兒子趙又廷因疫情在中國回不了台灣，僅透過視訊看剛滿周歲的小孫女，趙樹海嘆她越來越像父親，喚她裝沒聽到，「裝死」態度，讓他感到無奈。

趙樹海目前有2個孫女1個剛滿月的孫子，因疫情關係，月子中心管控嚴格，僅直屬親屬可到會客室探望，也不能看孕婦，趙樹海老婆生氣道「我這個奶奶花那麼多錢，不能抱，還不能看」。問及是否會催趙又廷生第2胎？趙樹海搖頭表示不會。

今年疫情越發嚴重，趙樹海大兒子媳婦在台灣生小孩、坐月子，小兒子趙又廷一家回不了台灣，僅透過視訊思親，他嘆小孫女不僅長相跟趙又廷越來越像，連個性也如出一轍，「越叫她幹嘛，她就越不做，她裝沒聽到」，膝下無女的他說，「女生真是個不同的妖怪、妖精，我沒女兒我不知道，但女生真是不一樣」。但也透露趙又廷當爸後成熟了許多。

趙樹海先前把一首〈中秋夜〉Demo給當時2歲多的大孫女試聽，孫女聽後直哼「月姑娘，月姑娘」，到頭來記不起歌名，讓趙樹海自愧「我太自以為是了」，認為歌名太文謅謅；而趙又廷則把爸爸寫的童謠灌到會發聲玩具裡，洗腦1歲女，現在女兒已知道歌曲是爺爺作曲的。

趙樹海一家人都有絕對音感，除了趙又廷之外。擁有這天賦的他，以為這是人類與生俱來的，直到初中音樂課考唱歌譜，他是全班4位通過者其中之一，得知趙又廷沒絕對音感是在他10幾歲時，「知道他會唱歌譜，但不一定完全準確」。

對於教育，趙樹海認為要因材施教，別給孩子壓力，「趙又廷小時後主動學鋼琴，我心裡偷偷竊喜，開心有人繼承衣缽」但趙又廷1、2年後放棄，他笑說「老子也省錢」，對此分析道，「很多老一輩自己沒達成的，加註於孩子身上」。對於趙又廷能有今日成就，趙樹海說「他能演戲，能受到大家的喜歡，是我預料中的事情，雖然偷偷驕傲」。

(中時 )