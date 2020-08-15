印度總理莫迪在今天慶祝印度獨立74週年的活動上發表演說，宣布印度自製疫苗很快可以量產上市。

他說：「我們所有人都在等待新冠疫苗。我想告訴大家，印度研製的疫苗，不是一個，不是兩個，而是多達三種疫苗現在正進入不同的測試階段。只要我們的專家和科學家發出綠色信號（意指安全通過），印度自製的疫苗很快就可以上市。一旦大規模生產，加上配給的路徑圖，每位國民都可以接種疫苗。」

此外，莫迪當天還宣布將為每個國民提供健康身分證。他說：「每個印度人都會獲得一張健康身分證。每次你去看醫生或去藥房時，所有資訊都會記錄在這張全國通用的健康身分證裡。」

莫迪戴著橘色白色相間的頭巾，搭配橘色的圍巾，只要任何人靠近和他講話，他都會用圍巾矇住口鼻並保持社交距離。

儘管莫迪曾與確診感染新冠病毒的北方省阿尤德亞（Ayodhya）羅摩（Ram）廟信託基金負責人兼大祭司達斯（Mahant NrityaGopal Das）近距離接觸，但莫迪仍無視要求他自我隔離的呼聲，在15日上午如期在紅堡主持第74屆印度獨立日慶祝活動，並以印地語（Hindi）發表演說。

(中時 )