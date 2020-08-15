佛畫藝術名家，作品受到全球多個博物館珍藏的夏荊山，在其身後，財團法人夏荆山文化藝術基金會仍持續推動其作品展，並延續其藝術教育精神。15日起《自在荆山：佛畫藝術大師夏荆山觀音名作特展》於佛光山台北道場展出至9月2日，嘉義縣縣長翁章梁也特別北上擔任開幕嘉賓，並宣告將在嘉義舉辦「荆山經典文創藝術獎」。

夏荆山曾言：「一幅有神的觀音像，睿智而悲憫，蘊含著不可言說的喜悅和寬容，超越時空，超越信仰，使人自然生出震撼心靈的力量。」在今年全球受疫情影響而惶惶不安之時，夏荆山文化藝術基金會特別推出了夏荆山觀音名作專場，集結夏荆山各時期的觀音名作，希望給予世人正念和心靈療癒，這也是該基金會成立以來，首次在台北舉行的全真跡展。

夏荆山文化藝術基金會執行長趙忠傑於開幕式中也宣布，基金會與英國蘇富比藝術學院難能可貴地宣告合作，「有西方藝術專家告訴我，從夏荆山老師的畫中，可看見西方印象派的精神。」疫情期間先推出線上課程，未來將會有實體的課程及國際研討會，將佛畫藝術的內涵與全世界分享。台南市美術館館長潘襎致辭時也指出：「夏大師的藝術成就不只是在亞洲，在歐美都享有極高聲望。」

夏荆山不僅是藝術家，也是藝術教育者，台灣許多知名書畫家如李轂摩、張善靜、劉昭睦，均是他的學生。夏荆山1949年隨國民政府來台後，曾在嘉義長居9年，在當地教授書畫，因此嘉義縣長翁章梁也在佛光山台北道場的開幕式上表示，今年底的「荆山經典文創藝術獎」頒獎典禮將在嘉義舉辦，此外他也分享參觀嘉義年輕佛畫藝術家的工作室時，發現藝術家架上幾十本夏荆山的畫冊，可見夏荆山對佛畫藝術家的影響深遠。

夏荆山不同時期的觀音像有不同特色，早期以臨摹歷代名家與結合傳統圖像為主；中期多採觀音主體單一像；晚期畫面多全景式構圖，且常以山林泉石襯托觀音超然出塵的形象。《自在荆山：佛畫藝術大師夏荆山觀音名作特展》其中一幅超過8公尺的巨幅作品〈龍王朝觀音〉於開幕日同步展開，現場展現震撼氣勢，此外，另將夏荊山作品〈大悲觀世音菩薩〉捐贈佛光山台北道場永久典藏。

(旺報 )