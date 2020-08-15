今天下午1名37歲林姓男子今天搭乘台鐵自強號128次列車欲從台南到新營，但至嘉義站時仍未下車，旅客上車發現男子有異狀且搖晃沒有反應，立即通報列車長，到大林站時緊急停車由消防人員接手送至大林慈濟醫院急救，急救一小時後仍宣告不治。

嘉義縣消防局表示，下午3點10分接獲台鐵報案1輛北上列車上1名男子身體不適需送醫，隨即派大林91前往，抵達現場該男已呈現心肺功能停止，隨即接手急救並送往大林慈濟醫院急救。

據了解該名男子買票從台南要至新營，到嘉義時有旅客上車發現他有異狀，眼睛半開且搖晃沒反應，緊急通報列車長，因當時火車已開動，列車長先以廣播尋找車上醫護相關人員急救，並通報消防局，隨後緊急在大林站停車，由救護人員接手送往大林慈濟醫院急救，急救1個小時後仍宣告不治，無外傷，警方已通知家屬並報請相驗，詳細死亡原因，有待調查。

(中時 )