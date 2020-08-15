北市青銀就業博覽會15日登場，面試人次高達8169人，創北市就博史上新高，還有求職者單日面試高達7家，最受青睞的廠商排行，前三名依次為鼎泰豐、亞洲藏壽司及樂意傳播。

勞動局表示，面試人次以大專學歷最多，共5,842人，占71.3％，初次媒合成功者共4873人，媒合率達59.7％。其中29歲以下求職者有3,570人，錄取人數有2,300人，媒合率達64.42％；45歲以上求職者有2,450人，錄取人數有1,289人，媒合率達52.61％。

勞動局局長陳信瑜表示，上午不到10點即湧現大量求職者人潮，北市就業活動不僅在參與人數及勞動條件上是全台的指標，服務品質也是本市就業服務亮點。

首次參與台北市就博會的群浤科技表示，北市就博會在動線及場地規劃均較其他縣市完善，求職人數也多，企業可以一日集中面試快速找到人才。

勞動局指出，有求職者遠從花蓮前來求職，一日面試高達7家廠商，履歷不會石沉大海，大幅提高錄取機會，更有退休銀髮族偕同青年子女一同參與本次活動進行求職。

勞動局表示，北市下半年也將持續針對青年求職、中高齡勞動市場需求，提供青銀族群就業諮詢、就業補助、千人防疫相關政策，持續協助求職朋友順利進入就業市場。

北市就業服務處緊接著在9月11日在台北市政府第二行政中心舉辦15家廠商聯手徵才的中型徵才活動；9月18日在台北市政府一樓中庭舉辦亞洲藏壽司專案招募活動開出400多個職缺。

(中時 )