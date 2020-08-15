台南市永康區大灣地區，先天地形條件因位於台南台地及新化丘陵延伸段間之山谷低地，高低地落差明顯，致文化路周邊低地，在暴雨來臨時幾乎無重力排水空間，再加上高地逕流排入低地，文化路周邊逢水必淹。

台南市政府水利局為改善問題，向營建署爭取補助3500萬元辦理「台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程」，永二街及永二街245巷預計施作寬度2.3公尺、高度2.0公尺箱涵，箱涵長度計388公尺，預計今年10月中旬動工。

水利局表示，政府自2015年起，依循高地截流排水、低地加強機械抽排治理原則，辦理淹水改善工程，高地截流排水已陸續完成「大灣排水周邊低地排水改善工程（第一標）」、「台南市永康區永二街DA幹線雨水下水道工程」及「永康區文化路235巷下游段壓力箱涵工程」等工程，若將來「台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程」完成，預計可截流大灣A幹線37％（高地排水範圍）集水面積。

而針對低地，水利局也已完成「台南市永康區大灣抽水站第一期新建工程」及辦理「台南市永康區大灣抽水站第二期工程」，第二期工程正施工中，預計2022年完工，預計可增加滯洪調節量1萬立方公尺，及26CMS機械抽排量。

水利局也強調，工程將進行雨水下水道箱涵施工，道路施工期間，會有部分路段暫時封閉，請民眾體諒工程施工不便之處，並遵守交通疏導措施。

(中時 )