Pawo（右）和妻子賴梵耘聯手催生出《不丹是教室》。（粘耿豪攝）

電影《不丹是教室》不丹籍導演巴沃（Pawo），今年1月與妻子賴梵耘（名劇作家賴聲川女兒）、女兒分別後，終於在相隔7個月後，通過疫情隔離的考驗全家於台灣團聚，他也很高興自己的第一部電影受到台灣觀眾的歡迎，有感國外觀眾一般普遍覺得清新感動，但台灣觀眾卻都感動到心裡，許多人熱淚盈眶的反饋讓他相當感激。

Pawo一開始拍攝這部片從沒想到電影會在台灣上映，現在不僅在台上映，還奇蹟般地賣出將近600萬票房的好成績，他非常的高興，不過最讓他感到驚喜的，是他抵台後看了許多自己的報導，發現台灣媒體是以「台灣女婿」來稱呼他，讓他覺得驚訝又開心，因為他覺得大家就把他當成自己人，也笑說：「《不丹是教室》雖全片在不丹拍攝，但後製卻全都在台灣完成，所以也算半個台灣電影。」

Pawo是在7月下旬來台，隔離之後於8月12日出關，他離開台灣7個月，特別想念的台灣美食就是涼麵，12日一放封，就攜妻子賴梵耘跑去大啖台灣涼麵，很久沒見面的夫妻倆，也吃得特別美味和開心。另Pawo也出席「導演特映會」，15日首度現身戲院面對台灣觀眾，便親自答謝影迷對他的厚愛，現場很多觀眾都是因他回台灣，特地再來二刷、三刷以表示支持。電影在台上映中。

(中時 )