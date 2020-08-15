秀林鄉長王玫瑰（右起）縣長徐榛蔚、台泥董事長張安平現場吶喊。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

今天的DAKA音樂村Opening Party邀請歌手戴愛玲、家家、Boxing、阿爆等歌手接力表演，圖為家家。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

在水泥廠辦音樂會！位在花蓮秀林鄉台泥和平廠DAKA休憩園區，已成知名打卡景點，今天首度舉辦「DAKA音樂村Opening Party」，免費提供場地與設備，讓原民音樂人能夠展現歌喉和音樂才華，台泥董事長張安平希望藉由「音樂」，讓和平村與外界搭起友誼橋樑，促進多元文化。

為鼓勵原住民朋友透過音樂訴說自己及部落的故事，台泥在秀林鄉人氣景點「台泥DAKA-開放生態循環工廠」啟動「DAKA音樂村」計畫，即日起至10月31日止，園區內設有每年秋季限定的「原民音樂舞台」，免費提供場地與設備，讓原民音樂人能夠展現歌喉和音樂才華，旅客途中也能前往駐足聆聽原民音樂。

縣長徐榛蔚與秀林鄉長王玫瑰受邀出席，期許透過台泥DAKA的營運，活化和平村的經濟發展，讓工廠與社區共好、共榮。徐榛蔚表示，DAKA開幕以來無數遊客駐足停留，也掀起和平村的經濟規模，讓在地年輕人願意回鄉發展，盼讓企業及在地居民有共榮的發展前景。

台泥董事長張安平指出，台泥DAKA成立的初衷，就是要打開工廠的大門促進工業與社會的對話，而啟動DAKA音樂村，也希望藉由「音樂」為和平村與外界搭起友誼的橋樑，促進多元文化。

今天的DAKA音樂村Opening Party邀請歌手戴愛玲、家家、Boxing、阿爆等歌手接力表演，台泥並邀請當地出身秀林鄉，並擁有太魯閣族血統的在地歌手，被譽為療傷歌姬的杜佳琪登台演出。

台泥DAKA「原民音樂舞台」自即日起至10月31日止，每週六、日16時至19時開放表演，歡迎具原住民身分的音樂人申請演出，由台泥DAKA免費提供場地和演唱設備。報名申請「原民音樂舞台」表演，可洽台泥DAKA官網。

(中時 )