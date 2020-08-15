全球新冠肺炎疫情持續延燒，蔡英文總統15日出席國際同濟會台灣總會全國年會，支持台灣同濟會捐贈15萬片防疫口罩到國外，實現「Taiwan can help！」，政府與民間捐口罩到國外理念，讓世界看見台灣，但也提醒防疫不能鬆懈。

蔡英文總統致詞表示，她連2年參加台灣同濟會全國年會，會友們經過多年努力，累積許多令人敬佩的成就，今年有全國十大傑出農業專家的表揚，這次得獎者來自農業、水產、畜產、林業及種苗改良繁殖等領域，另有專家、還有優秀青少年與兒童，很值得表揚鼓勵。

蔡英文說，全球疫情還是很嚴峻，台灣全員防疫很團結，希望防疫新生活可持續下去，疫情維持穩定，讓生活不受干擾，很多經濟活動可一樣一樣展開，讓台灣經濟很快振興起來，台灣經濟表現，一定比其他國家更好。

蔡英文指出，「Taiwan can help！」是政府和民間共同來推動，在行有餘力之下，為世界帶來貢獻，讓世界看見台灣；防疫一條心，由政府民間攜手，向國人宣導戴口罩、勤洗手的防疫措施，讓台灣得來不易的防疫新生活，繼續保持下去。

(中時 )