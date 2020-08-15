房事是情侶、夫妻維繫感情的其中一個方式，感受兩人最親密的時刻，過程應該要相當歡愉才是，但有位年輕女子，只要一跟男友上床完，身體都會劇烈疼痛，尤其是腹部，「做完一次躺床一周」，只能事前先吃止痛藥，完全無法好好享受性愛，經過醫生檢查並做手術，終於可以好好享受與男友的魚水之歡。

來自英國的維多莉亞（Victoria Jenkins），大約4年前開始，發現與男友發生性關係時，身體就會莫名感到刺痛，尤其是腹部會明顯腫脹疼痛，不僅無法投入性愛，每次做完都痛到必須躺在床上休息，最嚴重曾「躺床一周」，後來維多莉亞與男友發生關係前，都會先偷吃止痛藥短暫抑制疼痛。

維多莉亞決定尋求醫生幫助，檢查後發現，原來她罹患「骨盆腔充血症候群」，當骨盆腔靜脈回流受阻，患者就會出現下腹疼痛、和腫脹的感覺，當時檢查的醫院告訴維多莉亞，這種疾病無法醫治，因此維多莉亞只能繼續吃止痛藥緩解。

最後維多莉亞受不了，決定要找出可以幫助治療的醫院，終於找到一間私人醫院，願意為她進行靜脈栓塞術。目前手術完成後，整體情況逐漸改善，與男友發生關係時，疼痛感降低許多，且每次的情況越來越好，維多莉亞希望能和其他人一樣，正常享受性愛的歡愉。

(中時新聞網)