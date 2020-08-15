高雄市長當選人陳其邁發表勝選演說。（袁庭堯攝）

陳其邁競總前擠滿支持者，不畏雨勢，歡欣迎接勝利。（袁庭堯攝）

史上頭一次高雄市長補選15日結果揭曉！民進黨陳其邁挾著王子復仇之姿，橫掃逾67萬票，輾壓式大勝兩位對手，當選高雄市市長。陳其邁晚間6點15分出面發表勝選感言，他感謝支持者力挺，未來「高雄隊」會貫徹4大優先。

邁粉在陳其邁左營競總前冒雨等候，陳其邁晚間6點15分從競總內走出來，在媒體及支持者簇擁下，寸步難行地移動腳步到舞台上，正式向支持者答謝，現場氣氛嗨到最高點，民眾高喊「陳其邁市長好！」陳足足走了5分鐘才登台。

陳其邁穿著白色襯衫現身，妻子吳虹、競總總幹事趙天麟、立委管碧玲、多位高市市議員等人一起陪同。陳其邁高舉雙手比出1號，鼻頭似乎有點紅，但臉上掛著微笑，好心情藏不住。

陳其邁首先深深一鞠躬致意，接著提到，今天就在剛剛接到了吳益政議員，也看到了李眉蓁議員對我的祝福，感謝這兩位補選候選人，在選舉過程，展現風範。彼此立場、主張也許不同、不一樣，但相信這次的補選，彼此的包容、學習，就在今天8／15選舉結束後，這就是高雄人團結的開始。

陳其邁說，感謝市民用選票，不管支持哪位候選人，都是高雄希望的開始，我的內心充滿無限的感激，這座偉大城市裡面，有所有大家禍福與共 生死相依的市民朋友，1年多來，一起走過，如同今天天氣一樣，也許過程風風雨雨，爭吵不斷，但民主的可貴，就是讓我們彼此包容、學習、欣賞。

他說，今天開始，也會用最謙卑的態度，向兩位候選人學習，「我如果不夠努力，歡迎大家用最嚴格標準來監督我」，你們的監督、批評，都是讓我有更好的機會、能力來學習、反省，再次深深一鞠躬，感謝大家。

「我的肩膀無比的沉重，但我會勇往直前，用盡我全身的力氣，為這座偉大城市繼續打拚，讓高雄大步邁進」他說，會堅持民進黨清廉執政，執政的價值，清廉勤政愛鄉土，用人不分黨派，專業優先，組成有政府會做事的市府團隊，未來「高雄隊」會貫徹4大優先，產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空汙。

這次的選舉，他有機會在38個行政區，大街小巷、上山下海，從偏鄉漁村到原鄉部落，有機會向市民及偉大城市學習，昨天在最後一場演講提到，在高雄的民主之下，作為高雄市市長，不管你的選票有多少，任何人都是非常的渺小。

他表示，也許今天支持陳其邁，或另外兩位候選人，雖然我們的支持對象不同，但是誠如我在2018年敗選演說提到，高雄是一座愛與包容的城市，今天也許你我不認識，但大家期待高雄家鄉能更好，是共同的理想及目標。

他說，這座城市或許有先來後到，不同族群、差異、意見，但相信都是讓我們這座偉大城市，可以經過民主程序，讓城市大步邁進，成為偉大的城市。

他感謝競選團隊，不分黨派辛苦的付出，不管是站街頭、掃街，面對很多市民的指教及批評，會永遠放在心中，也會永遠記得在2018年我在敗選演說所講的每一句、每一個我深信不疑的價值。

他也要拜託大家，今天開始就是高雄不分黨派，大家未來努力，讓高雄每一個人都能在這裡，尋找自己的夢想，年輕人可以在高雄有更好的發展，高雄可以迎接世界的挑戰，成為國際一流的海灣城市。

他也希望未來的市府團隊，能獲得市民繼續支持，讓高雄可以大步邁進，讓高雄可以發光發亮，重返榮耀。今天的投票結果證明一件事，民主的勝利、高雄的勝利。

(中時 )