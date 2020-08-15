「下次剪壞不要找我們補救。」由於1年多前被設計師揶揄，埔心消防分隊員許翰青一氣之下，埋頭自學剪髮技藝，用自己當作練習起點，從零開始一步一步剪出心得，如今已是裝備齊全的業餘理髮師，1年下來剪了近百顆頭，分隊同仁也大讚他相當有天分，為同事、孩子剪出清爽面容。

個性直爽的許翰青來自雲林，大學就讀逢甲大學財稅系，畢業後從事婚攝、商攝活動，由於工作型態相當不穩定，於是他便砸下5萬元到補習班報考警察特考，但聽了2堂課後又埋頭攝影工作，直到1年後才下定決心前往消防界，他笑著說「我這輩子就是一直在跳tone啦。」

許翰青30歲考上消防員後，如今已走過11個年頭。1年前，他開始幫年幼的兒子修剪頭髮，拿著文具剪刀的他略顯笨拙，不小心剪了個缺角，只好摸摸鼻子到快剪店請設計師幫忙，卻被嗆聲「不要叫我們善後」，讓他氣得立馬上網訂購家用型推剪，靠著影片自學髮藝，把自己當作實驗品，一刀一刀慢慢磨練。

一開始，給許翰青剪過的同仁都只給「一星差評」，要他「下次別再來」，但隨著經驗越來越多，以戰養戰的他手藝慢慢傳開來，現在1個月已有8到10顆頭可剪，家人、分隊同仁都是他的固定客人。許翰青現在已將剪髮設備升級一輪，拿起剪刀來的樣子宛如專業髮型師，未來也將持續在穩定消防生涯中找尋其他潛能。

(中時 )