迪麗熱巴玩下衣失蹤，性感微露大腿根。(取自新浪娛樂)

熱巴先前出席精品活動，被指僵成塑膠臉。(取自迪麗熱巴工作室微博)

大陸女星迪麗熱巴擁有一張激似混血兒的絕世美顏，然而行程滿檔的她，近日就疑似因為太過疲累，被指顏質大不如前，臉僵宛如塑膠臉。然而迪麗熱巴今日出席代言活動，就被發現狀態明顯變好，即便沒有修圖軟體輔助，依舊美得驚人！

迪麗熱巴今日行程依舊忙碌，以一件白色休閒大外套加上超短熱褲，演繹「下衣失蹤」穿搭，誘人大腿根全都露，一雙筆直美腿令人羨慕。粉絲也紛紛po出現場照與眾人分享，只見迪麗熱巴沒了修圖軟體幫助，顏質依舊超能打，笑容甜甜美得驚人，與先前僵臉疲態差很大。

其實迪麗熱巴走紅背後付出不少代價，曾透露因為工作不穩定，都是一個城市接一個的飛，因此也沒有買房，過去9年一直住在酒店裡。女星婁藝瀟以前也在節目中談起迪麗熱巴，自爆曾聽工作人員提及，「迪麗熱巴4年來沒有休息過一天，天天累得更什麼似的」，也讓婁藝瀟直言：「那樣的生活我寧可去死！」

(中時新聞網)