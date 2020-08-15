高雄市長補選投票揭曉，陳其邁獲逾67萬票，大贏國民黨李眉蓁的24.8萬票、民眾黨吳益政的3.8萬票。資深媒體人黃暐瀚分析說，民眾黨得票率雖不到5％，但不一定大輸，國民黨要小心民眾黨追上來。

黃暐瀚在《中天新聞》分析選情指出，高雄市議員的選區有11個，但是卻沒有一個議員是民眾黨籍，因為民眾黨2019年才成立，所以2022年一定會提議員的人選，因為他要在選2024總統大選前，在全台灣布局，特別是六都。此次選舉，吳益政和柯文哲自己都知道是不太可能的任務。但是吳益政和柯想要在高雄開始插旗，就要知道在各區有多少票，會影響之後的提名狀況。

黃暐瀚表示，民眾黨這次補選的目標本來就不是要選贏，民眾黨要的是「做出藍綠的區隔 」，雖然吳益政一定不會贏得這次選舉，但不代表民眾黨是大輸，國民黨要小心民眾黨追上來。目前國民黨在高雄市議會的這些議員們，有沒有可能之後變成沒有用國民黨的黨籍去選，又或者多少人是代表民眾黨去各選區參選。

黃暐瀚分析說，吳益政此次得票率在3%到5%左右，但若韓國瑜沒有幫李眉蓁上台，或許吳益政會更高。前高雄市長韓國瑜幫李站台，是幫她守住國民黨基本盤，可是這個盤可能比大家想得更萎縮、還要更低。

黃暐瀚指出，這次補選，他關注38選區中的那瑪夏、桃源、茂林3區，韓國瑜在2020總統大選這3區仍贏蔡英文總統，若李眉蓁這3區輸陳其邁，表示今年贏的區，現在又往後倒退了。

(中時新聞網)