台中青年團兒童營30位普仁孩子和網友們，開心撿了240公斤的垃圾，用實際行動愛地球，幫地球減輕負擔。（靈鷲山提供）

台中青年團兒童營30位普仁孩子和網友們，開心撿了240公斤的垃圾，用實際行動愛地球，幫地球減輕負擔。（靈鷲山提供）

台中青年團兒童營30位普仁孩子和網友們，開心撿了240公斤的垃圾，用實際行動愛地球，幫地球減輕負擔。（靈鷲山提供）

台中青年團兒童營30位普仁孩子和網友們，開心撿了240公斤的垃圾，用實際行動愛地球，幫地球減輕負擔。（靈鷲山提供）

靈鷲山「每月1小時，淨灘愛地球」活動，今年6、7、8月和福容大飯店合作「淨灘愛地球，相揪看沙雕」，淨灘、沙雕結合而一，暑假期間，除了網友報名，也多了很多淨灘小夥伴們，15日，酷熱的天氣裡，台中青年團兒童營30位普仁孩子和網友們，開心撿了240公斤的垃圾，用實際行動愛地球，幫地球減輕負擔。

美好的品德，帶來尊貴燦爛的生命！靈鷲山開山住持心道法師創立普仁獎，17年來，累計7727位品德優秀國中、小學生得獎，勉勵孩子時時口說好話、身行好事、心懷善念「三好」，並以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德的人生態度，成為閃耀自己也照亮別人的「普仁小太陽」。

台中講堂執事妙明法師說，今年台中成立青年團，舉辦第1屆兒童營，特別帶普仁孩子北上回山淨灘，讓他們了解維護海洋生態的重要。妙明法師說，免洗餐具及塑膠垃圾是造成海洋危機的主要殺手，為數眾多的寶麗龍、塑膠網、繩、盆、桶，各式寶特瓶、塑膠袋、鞋子、魚網、玻璃瓶、吸管、瓶蓋、烤肉架、塑膠箱、碎玻璃充斥海灘，嚴重危害海洋生態。

6、7、8月「淨灘愛地球，相揪看沙雕」活動，3個月來，總共有172人參加，撿拾了456公斤垃圾，陪同孩子一起北上的朱媽媽希望從源頭杜絕垃圾做起，響應減塑、減碳、簡樸生活，讓這個我們賴以為生，卻又不斷被摧殘的地球能夠永續，也期待號召更多有志一同的朋友一起淨灘。

網友陳宥臻夏天都會到海邊玩，如果沙灘乾淨，玩起來也開心，既然要到海邊就參加淨灘唄，前幾次網路報名靈鷲山東興宮淨灘，覺得很有意義，孩子的暑假作業是環保愛地球，剛好跟靈鷲山的淨灘理念一樣，所以，又帶了孩子來實際體驗。

林毓芬網友也說，孩子要寫暑假作業，題目是「暑假中做過最有意義的善事」，正好最近看了跟海洋生態的影片和故事書，孩子說，想到海邊撿垃圾，我們上網看到靈鷲山「淨灘愛地球愛和平」網站，就報名參加淨灘了。

去年參加過靈鷲山淨灘的網友沈紋紋說，她很愛大海，不捨美麗海洋被破壞，海洋生物生命因人類製造垃圾而受威脅，加上氣候暖化嚴重，天氣越來越熱，真的要好好愛地球，上網找到志同道合的淨灘夥伴，很開心。

善耕一方沃土，匯聚福慧善緣！心道師父曾說，地球跟人一樣，都是有機的生命體，為了活下去，人類要做的事就是「造福地球」，聯合國發出2030年警訊，暖化如果再惡化，地球無法自我療癒，大地會反撲，環境正跟人類大清算，每個人都要以最大的敬意和慈悲心，善待天地萬物，要以最大愛心愛護地球，一起推動環保，共創美麗家園。

(中時 )