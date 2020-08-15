伴隨汽笛聲響與漫漫白煙，號稱「蒸汽火車之王」的DT668號，15日從中壢火車站啟程開往富岡車站，為「2020富岡鐵道藝術節」揭開序幕，現場聚集數百名鐵道迷，還有一家三口特地從台北南下，在月台卡位迎接。車上12日釋出75個座位供鐵道迷搭乘，報名開始後短短1分鐘就被秒殺，可謂相當搶手。
節慶由「蒸汽火車之王」DT668號試乘活動打頭陣，14時從中壢火車站出發，一路開往富岡火車站，15時至17點則停留在車站供民眾合影留念。這台蒸汽國王大有來頭，為1941年由日本川崎車輛株式會社製造的蒸汽機車，是台鐵最大型牽引力及噸位最重的車型，不少鐵道迷特地前來一睹行駛風采。
緊接而來的開幕表演於站前廣場舉行，邀請到「御鼓坊」、「淡水高蹺隊」等一同藝陣起舞，為了讓民眾穿越回1920年代，現場有許多復古裝扮的演員騎著黃包車、抬著扁擔「賣雜細」，時隔百年，如今老街終於重現風華。
台鐵局長張政源說，1929年「伯公岡站」設立後，帶動站前成為繁華地段，2013年啟用的富岡基地，佔地足足52公頃，是亞洲最大的「火車醫院」，因此富岡可說是與鐵道文化密不可分的珍貴寶地。
首屆「2020富岡鐵道藝術節」14日至23日在富岡小鎮熱鬧登場，除22件具在地美學的裝置藝術之外，還有7場表演音樂活動和11場主題活動，範圍涵蓋火車站至三連陂、伯公岡公園、富岡運動公園，延伸至富岡基地。
(中時 )
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